Russen greifen Donezk von mehreren Seiten an

Regierung appelliert an Bevölkerung

Zudem kann es in der Region Saporischschja zu neuen Gefechten kommen. Die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk forderte die Bewohner und Bewohnerinnen in den besetzten Teilen sowie im Gebiet Cherson auf, sich in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatte die Regierung angekündigt, sich besetzte Gebiete zurückholen zu wollen, sobald der Westen schwere Waffen geliefert habe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich weiterhin mit Botschaften an andere Länder wenden. „Wir arbeiten jeden Tag und unter allen Umständen so viel wie möglich an der außenpolitischen Front“, sagte er am Freitag in einer Videobotschaft. Laut eigener Aussage hielt Selenskyj bereits 24 Reden an Abgeordnetenhäuser von EU-Mitgliedern.