Radler stürzte über Lenker: schwere Kopfverletzung

Am Freitag gegen 17.10 Uhr fuhren fünf Männer mit ihren Fahrrädern, hintereinanderfahrend, auf der L1373 (St. Michael-Straße), aus Richtung Pichlwang kommend in Richtung Ortszentrum Neuhofen/Krems. Bei der Kreuzung mit der L1372 (Schiedlberger Straße) befand sich ein 43-jähriger Pole an zweiter Stelle der Gruppe.