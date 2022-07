Action, Spitzensport und Spaß auf der Mur in Graz

Die Riverdays in Graz sind längst ein fixer Bestandteil im Grazer Sommer. An diesem Wochenende dreht sich noch einmal alles um die Mur, die als Naturjuwel und Naherholungsgebiet erlebbar gemacht wird. Groß und Klein haben dabei die Möglichkeit, verschiedenste Wassersportarten auszuprobieren und den neu gestalteten Lebensraum mitten in Graz zu genießen. Vom Wasser aus lässt sich die City nämlich auf eine ganz neue Art und Weise erkunden.