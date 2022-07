30 Jahre Festspiele: Zum Jubiläum wartet Sanierung

Ähnliche Arbeiten stehen auch auf der Pernerinsel an. Die Festspielbühne und die Alte Saline ausgenommen befinden sich viele Gebäude in einem maroden Zustand. „Wir müssen vor allem in Brandschutz und Sicherheitstechnik investieren. Da wird ein Millionen-Betrag fällig“, sagt Stangassinger. Teile einzelner Gebäude sind bereits für die Öffentlichkeit gesperrt. Mit Jahresende heißt es in weiteren Hallen und Sälen: Zutritt verboten!