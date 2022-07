Alkofahrten nahmen im ersten Halbjahr drastisch zu

Die Zahl der Alkoholunfälle bzw. Alkolenker ist im ersten Halbjahr 2022 in Tirol deutlich gestiegen. Der Doppelunfall samt Fahrerflucht eines Einheimischen am Donnerstag in Rettenschöss passt genau in dieses negative Bild. Auch Lenker unter Drogeneinfluss stellen ein Problem dar.