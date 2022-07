Schafft die SPÖ ein Comeback?

Nach vielen Skandalen und nun mangelnden Konzepten gegen allgegenwärtige Probleme wie die steigende Teuerung ist das Image der ÖVP mehr als angeschlagen. Viele sehnen sich in diesen Zeiten nach Klarheit und frischem Wind in der Politik. Dies rückt das Licht immer mehr auf die SPÖ. Die nächste Nationalratswahl ist 2024 - schafft die SPÖ bis dahin ein Comeback? Was denken Sie? Teilen Sie Ihre Meinung gerne in den Kommentaren!