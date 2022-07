20 Jahre Haft wegen Mord an Ehefrau

„Ich bekenne mich schuldig, Euer Ehren.“ Mit einem gewissen Sinn für Dramatik trat Daniel S. am Donnerstag in Wels vor den Geschworenensenat. Der ehemalige Förster soll am 8. Jänner seine am Küchentisch sitzende Frau Simone mit einem Kopfschuss aus seiner Glock 17 getötet haben. Vor den Augen des Stiefsohnes, der nur einen Meter entfernt von der Mutter am Tisch saß und ein Dosengulasch aß. Dann rief er die Polizei. Seine Tat war der erste Femizid 2022.