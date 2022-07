Kardashian und Kidman für Balenciaga am Laufsteg

Bei der Balenciaga-Schau auf der Pariser Fashion Week war die Promi-Dichte hoch - aber nicht nur in der Front Row, sondern auch am Laufsteg. Denn während Stars wie Emily Ratajkowski oder Kris Jenner die neuesten Kreationen des Luxus-Modehauses bewunderten, marschierten unter anderem Kim Kardashian und Nicole Kidman in futuristisch anmutenden Kleidern über den Laufsteg.