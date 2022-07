Nicole Kidman sorgt mit schrägem Look für Aufsehen

Kim Kardashian gilt als größter Fan des Modehauses Balenciaga, jetzt hat auch Nicole Kidman ihren Gefallen an den außergewöhnlichen Kreationen gefunden. Besonders ein Stück scheint es der Hollywood-Darstellerin angetan zu haben: Am Dienstag wurde die 55-Jährige nämlich mit einer futuristisch anmutenden Sonnenbrille in Paris abgelichtet.