Sattledt ist erneut auf Platz 1 im Bonitätsranking

In der Steiermark ist die Gemeinde Hartl die Nummer eins, Alpbach ist die Nummer eins in Tirol und Weiden am See im Burgenland. Das Vorarlberger Ranking gewann 2022 die Gemeinde Reuthe, die Kärntner Rangliste führt die Gemeinde Schiefling am Wörthersee an.