Zum 10-Jahr-Jubiläum neue Bahn als Geschenk

Nach 23 Jahren, 16.567 Betriebsstunden und 7,3 Millionen Beförderungen hat der Hornlift 2000 ausgedient. An seine Stelle kommt eine neue, kuppelbare 6er-Sesselbahn mit Wetterschutzhaube und Sitzheizung. „Damit investieren wir nicht in die Expansion, sondern in die Qualität des Angebots. Mit dem Ziel, den Gästen ein besonderes Bergerlebnis zu bieten“, betont Reinhard Wieser, Geschäftsführer der Alpbacher Bergbahnen. Der Neubau der Hornbahn 2000 sei ein wichtiger Schritt in Richtung Modernisierung, Komfort und Nachhaltigkeit. Eigentlich hätte dieses Projekt bereits im Jahr 2020 starten sollen. Doch Corona machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung.