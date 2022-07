„Schumacher wird ganz oben auf der Liste stehen“

Zweifellos Balsam für die Seele des vor allem heuer bereits des Öfteren kritisierten Piloten des Haas-Teams. Denn während der Wagen der US-Amerikaner in der 2021er-Saison noch kaum konkurrenzfähig gewesen war, erwies sich der aktuelle Wurf bereits vom ersten 2022er-Rennen an als gelungen. „Die Kritik an ihm war vollkommen unangebracht. Die Kritiker werden nun ihren Mund halten“, so Stuck.