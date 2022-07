Neue EU-Gesetze: Das ändert sich für WhatsApp-User

Kritik an dem Vorhaben der EU kommt interessanterweise von einem der WhatsApp-Rivalen, die von dem Gesetz profitieren sollen. Beim Schweizer Krypto-Messenger Threema will man davon absehen, Chats mit WhatsApp-Nutzern zu ermöglichen - wegen Datenschutzbedenken. Threema befürchtet, dass der Datenschutz am Ende auf das „niedrigste Niveau der beteiligten Dienste“ herabgestuft würde. Breyer hält dem entgegen, dass dem mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung begegnet werden könne. Threema kann es sich im Gegensatz zu WhatsApp aber aussuchen: Die neue EU-Vorgabe gilt nur für große Anbieter wie eben Meta.