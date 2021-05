Neue AGB bei WhatsApp: Was Sie jetzt wissen müssen

Viele WhatsApp-Nutzer dürften den neuen Nutzungsbedingungen bereits zugestimmt haben, doch es gibt Unentschlossene. Ihnen zeigt WhatsApp dieser Tage den Hinweis an, dass sie die neuen Nutzungsbedingungen akzeptieren sollen. Für Nutzer in Europa ändert sich zwar wenig, ihre Zustimmung will WhatsApp-Betreiber Facebook trotzdem. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen, die sich diese Nutzer nun stellen.