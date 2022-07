Aktivisten kleben sich an „Letztes Abendmahl“ fest

Bereits in den vergangenen Tagen kam es in mehreren britischen Städten zu ähnlichen Protesten, die berühmte Kunstwerke zum Ziel hatten. So hatten am Montag „Just Stop Oil“-Aktivisten das Bild „Der Heuwagen“ von John Constable in der National Gallery in London mit einem Farbausdruck überzogen. Statt der idyllischen Flusslandschaft auf dem Gemälde sah man darauf tote Bäume, Fabrikschlote und Flugzeuge. Auch dort klebten sich die Aktivisten am Bilderrahmen fest.