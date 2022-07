„Erinnere mich an den Stern in der Bullen-Nase“

Gefühl wie zu Hause

In den Kurven lag zuletzt Rosberg selbst: Er testete rund um den Nürburgring ein elektrisches „Offroad-Monster“ mit dem Namen „Odyssey21“. „Unfassbar hoch - und diese Lenkung! Meine Hände waren überall. Aber es hat sich wie zu Hause angefühlt.“ Rosberg ist Gründer von „Rosberg X Racing“ - 2021 holte man den Titel in der Extreme-E-Saison. Jetzt stehen statt Spielberg die Rennen in Sardinien an.