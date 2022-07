„Alle freuen sich auf das Schnitzel in Spielberg“

Und der wird auch jetzt am Wochenende wieder zu spüren sein. Der Boom, der momentan in der Formel 1 herrscht, ist so etwas von unglaublich. Zuletzt hatten wir über 400.000 Fans in Silverstone. Und mit einem solchen Rennen wie dort, allein die letzten Runden waren doch unglaublich, wird dieser Boom noch weiter angeheizt. Auch der Red Bull Ring wird aus allen Nähten platzen. Das wird ein riesiges Spektakel für alle Motorsport-Fans. Ich selbst fiebere diesem Wochenende schon entgegen. Wir müssen nur schauen, dass wir die Begeisterung um Max Verstappen ein wenig vor ihm bremsen, er seine Ruhe vor unserem Rennen bekommt.