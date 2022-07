1200€! Preis-Hammer lässt Fans in Spielberg kalt

Für die größte Sportveranstaltung Österreichs sind nämlich nur noch ein paar tausend Restkarten erhältlich - am Sonntag ist man bereits ausverkauft. „Die Nachfrage ist ungebrochen. Am Freitag geht’s ja schon in die Quali fürs Sprintevent am Samstag, wo es ja auch um WM-Punkte und die Startaufstellung für Sonntag geht“, ist Wolf optimistisch, dass man letztlich das „Ausverkauft“-Schild an die Kassen hängen kann.