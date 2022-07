Wifi-Neubau: „Eine Operation am offenen Herzen“

Alte Gebäude werden abgerissen

Am Dienstag fand der Spatenstich statt, bis Ende 2025 wird gebaut. Und das in mehreren Etappen: Zunächst wird ein hohes Gebäude an der Ecke Bergmanngasse/Hochsteingasse errichtet (siehe Rendering oben), dorthin übersiedeln die Werkstätten aus dem aktuellen grauen Gebäude an der Straßenfront. Dieses wird danach abgerissen, der zweite, flachere Neubau entlang der Bergmanngasse entsteht. Schließlich wird das derzeitig zentrale Wifi-Gebäude dem Erdboden für eine Hochgarage gleichgemacht.