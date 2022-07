Was Sie alles über den Frauenfußball wissen müssen

Frauenfußball ist praktisch gleich alt, wie der Sport der Männer. Der erste Frauen-Klub, der Dick Kerr’s Ladies Football Club, wurde in England im Jahre 1894 aus der Taufe gehoben, in diesem Jahr wurde Österreichs erster Herren-Fußballklub, die Vienna, gegründet. Dann schlugen aber die beiden Geschlechter ganz andere Wege ein. 1921 wurde Frauen in England verboten, Fußball auf den Plätzen der Vereine des englischen Fußballverbandes (FA) zu spielen. Ihnen wurde also der Weg zur Professionalität gesperrt, obwohl das Zuschauerinteresse schon damals sehr groß war (an die 20.000 Fans wollten zu den Spitzenspielen).