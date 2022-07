Wind fegt gesamtes Wasser aus Breitenbrunner Bucht

Die Bucht beinahe trockengelegt, der Schlammboden zutage getreten, Boote, die auf Grund aufsitzen: Dieses Bild bot sich Seglern am Wochenende in Breitenbrunn. Über weite Teile war kaum mehr Wasser zu sehen. Der bizarre Anblick dürfte aber nicht (nur) dem derzeit niedrigen Pegel des Neusiedler Sees geschuldet sein, sondern vor allem dem Sturm, der das Wasser aus der Bucht gefegt hatte. „Es ist ein Phänomen, das bei starkem Wind in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist. Das Wasser wird dann aus der Bucht hinausgetrieben“, erklärt Bürgermeister Helmut Hareter. Und er beruhigt: „Inzwischen ist das ganze Wasser wieder da.“ Er betont auch, dass der Pegel des Sees zurzeit zwar niedrig sei, es sei aber nach wie vor Wasser vorhanden.