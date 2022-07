Ski-Routinier Pinturault holt zum Rundumschlag aus

Schon ein Sieg „wäre schön“

Heißt: Der Gesamtweltcup ist für ihn in der kommenden Saison kein Thema. „Das Gewinnen fehlt mir. Es ist nie einfach, zu siegen. Das ist das Ziel für die nächste Saison. Selbst einmal wäre schön“, lautet sein Vorhaben. Am 23. Oktober geht’s los, traditionell mit dem Riesentorlauf in Sölden.