Teil der Decke stürzt im Landtag auf Schülerin (8)

Im Zuge der Landhaus-Führung einer Volksschulklasse löste sich am Montag ein kleines Mörtelstück von der Decke des Landtags-Sitzungssaals in Oberösterreich. Das Stück von ungefähr acht Zentimetern Länge und drei Zentimetern im Durchmesser traf eine Schülerin (8) aus Weißkirchen am rechten Unterarm, sie erlitt eine kleine blutende Wunde, die vor Ort mit einem Pflaster versorgt wurde.