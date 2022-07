Erschöpfter Paddler drohte im Badesee zu ertrinken

Bei einer Kontrollfahrt der Wasserrettung an den Feldkirchner Badeseen, wurde am Sonntag-Nachmittag die Bootsbesatzung auf einen Mann aufmerksam, der sich an ein verkehrt im Wasser treibendes Stand-Up-Paddle klammerte. Der 52-jährige Linzer konnte das Board selbst nicht mehr umdrehen und auch nicht selbstständig raufklettern. Obwohl bereits zahlreiche Gäste am sonnigen Sonntag am Areal waren, war niemand auf die Notlage aufmerksam geworden.