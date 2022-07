Vor den Augen des Bruders acht Meter abgestürzt

Lustig her ging es noch am Sonntag-Vormittag beim Marktfest in Ternberg und es wurde feucht-fröhlich gefeiert. Wegen der Hitze beschlossen zwei Brüder (20, 21) aus Hinterstoder und deren Cousin (20) aus Großraming zum Ennsfluss zum Schwimmen zu gehen. Sie gingen zur Ortsbrücke und überstiegen einen Maschendrahtzaun, um zu einer Böschung zu gelangen. Von dort ging es zehn Meter zum Fluss hinunter.