Auch ein altender Tiger kann noch gut brüllen

Doch Alter hin oder her: Die Stimme ist auch mit 82 Jahren noch ein echtes Erlebnis. Das beweist Jones vor allem in den Nummern vom neuen Album wie etwa dem hymnischen Leonard Cohen-Cover „Tower of Song“ oder mit „One More Cup Of Coffee“, einmal mehr ein Dylan-Cover. Doch auch die düster-metallische Spoken-Word-Nummer „Talking Reality Television Blues“ gerät zu einem unerwarteten Höhepunkt des Abends.