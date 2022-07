Tsitsipas schießt gegen Kyrgios: „Mobbing, Tyrann“

Kyrgios legte sich mehrfach mit den Unparteiischen an, fragte Schiedsrichter Damien Dumusois „bist du dumm?“, nutzte Schimpfwörter und pöbelte auch sein eigenes Team auf der Tribüne an. Tsitsipas zielte mehrere Bälle direkt auf den Körper seines Kontrahenten. „Das muss aufhören. Es ist nicht okay. Jemand muss sich mit ihm hinsetzen und reden“, sagte der 23-Jährige. Es sei eine „Zirkusshow“ gewesen. Kyrgios habe gute Charakterzüge, aber auch „eine sehr böse Seite“.