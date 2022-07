Ein dutzend Chancen um nach Kolumbien zu fliegen

„Aufgegeben wird nur ein Brief“, übt sich Trainer Sven Benning in Gelassenheit. „Er hatte einen guten Zug zum Brett, allerdings passen aktuell einige Kleinigkeiten nicht.“ Noch hat Ayodeji zwei Chancen, den Sprung nach Kolumbien zu schaffen. Am Mittwoch tritt er Köngen (D) an, am 17. Juli wartet ein Start in Stuttgart. „Natürlich wird das kein Selbstläufer mehr, aber Tosin bleiben noch zwölf Sprünge, um das Limit zu schaffen“, sagt Benning.