Rasender Mennel als ein „Geschenk des Himmels“

Ein Sprint-Geschenk, das dem Ländle in Zukunft noch viel Freude bereiten könnte. „Man merkt, dass Sepp der Sport taugt“, sagt Benning, der sich gemeinsam mit VLV-Präsidentin Helene Pflüger vor den Titelkämpfen mit Mennel zusammengesetzt hatte. „Darum soll er jetzt einfach mal so weitermachen.“ Und auch bei den Landesmeisterschaften am Samstag in Dornbirn erneut auf Rekordjagd gehen. „Danach wird man sehen, wie die Reise in Zukunft bei ihm weitergeht.“