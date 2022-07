Hunderte begleiten getötete Zara Aleena nach Hause

Hunderte von Trauernden versammelten sich am Samstag im Osten Londons zu einem Schweigemarsch in weißer Kleidung für Zara Aleena, die nach einem nächtlichen Ausgehabend in den frühen Morgenstunden auf dem Heimweg getötet wurde. Die Teilnehmer gingen ihren Weg in der Todesnacht bis zu ihrer Haustüre ab, um „sie dorthin zu bringen, wo sie in Sicherheit“ gewesen wäre.