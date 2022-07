St. Pölten ist die billigste Landeshauptstadt

Keine Frage, die Preise von Immobilien steigen immer weiter in die Höhe. Das ist in der blau-gelben Landeshauptstadt natürlich auch nicht anders. In nur einem Jahr stiegen die Preise für Baugrundstücke um mehr als 26 Prozent, nur: Laut der heimischen Wirtschaftskammer kann man in St. Pölten immer noch günstig wohnen. Zumindest, wenn man die Traisen-Metropole mit anderen Landeshauptstädten vergleicht.