37 Verkehrstote im 1. Halbjahr in Oberösterreich

Im Bezirk Rohrbach heuer schon 5 Tote im Straßenverkehr

Die meisten Toten gab es in den ersten sechs Monaten des Jahres im Bezirk Rohrbach (5), in Braunau, Linz-Land, und Vöcklabruck waren es drei, in Freistadt, Gmunden, Grieskirchen/Eferding, Kirchdorf, Perg, Schärding, Steyr-Land, Urfahr-Umgebung sowie Wels-Land starben zwei Menschen bei Unfällen. In Wels und Steyr wurden heuer noch keine Verkehrstoten verzeichnet.