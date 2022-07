12 Verletzte: Zwei Kleinbusse kollidierten

Alle zwölf Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, drei davon schwer. Besonders dramatisch: Der Rettungshubschrauber konnte wegen des starken Nebels nicht unmittelbar an der Unfallstelle landen, sondern musste nach Unzmarkt ausweichen. Eine Ukrainerin war so schwer verletzt, dass sie ins Uni-Klinikum in Graz geflogen werden musste. Die anderen elf Verletzten wurden auf vier Krankenhäuser in der Region verteilt.