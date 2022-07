Mit Waffe im Auto gleich zwei Unfälle gebaut

Die Völkermarkterin war am Freitagnachmittag mit ihrem Motorrad auf der Klopeiner See Süduferstraße unterwegs, als plötzlich das Fahrzeug vor ihr bremste. Der 46-Jährigen gelang es nicht mehr auszuweichen und sie krachte in das Heck des Pkw. Sie musste mit Verletzungen ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt gebracht werden.