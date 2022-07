Droht ein Lehrermangel in den steirischen Schulen?

Minister Martin Polaschek will Quereinsteiger in den Beruf der Lehrer forcieren. Welche Vorbereitungen gibt es dazu in der Steiermark?

Die PH Steiermark ist eine von vier Standorten in Österreich, in denen Quereinsteiger ausgebildet werden. Die Vorbereitungen für die Ausbildung sind abgeschlossen, es wird laut Vizerektorin Regina Weitlaner mit 60 Studenten gerechnet. Sie müssen zuvor bereits zwei Jahre mit einem Sondervertrag in einer Schule beschäftigt sein.