Schlotterer stellt Ausbaupläne vor

Der Sonnenschutz-Hersteller Schlotterer mit Sitz in Adnet im Tennengau hat am Dienstag aktuelle Pläne für sein geplantes drittes Werk vorgestellt. Ob der Baubeginn wie anvisiert Ende 2023 stattfinden kann, hängt vor allem davon ab, ob der Gemeinderat im Herbst die Umwidmung von rund fünf Hektar Grünland in Gewerbegebiet und Verkehrsfläche absegnet. In Adnet regte sich zuletzt nicht nur von Anrainern Widerstand gegen den Ausbau des Unternehmens.