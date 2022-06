Nach Fensterstürzen von Marijam ermittelt Behörde

Innerhalb von nur vier Tagen stürzte in Mittertreffling die acht Jahre alte Marijam zweimal aus dem Fenster der Wohnung ihrer Familie. Während sie beim ersten Mal ein Schutzengel in der Person von Martin M. (41) auffing, stürzte sie am Mittwoch auf ein Stück Rasen vor dem Haus. Der Aufprall wurde durch eine Hecke gebremst. Das nach „Krone“-Informationen beeinträchtigte Mädchen wurde in den Neuromed Campus in Linz gebracht, darf aber bald wieder nach Hause.