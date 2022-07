Erste Einblicke in die neue Grazer Medizin-Stadt

Alles an einem Ort: Ab Anfang Juli wird gesiedelt

Ansonsten ist der westliche Teil des zweiten Bauabschnittes fertig - früher als geplant. Daher wird drei Jahre nach Baubeginn ab 1. Juli gesiedelt. Im Herbst nutzen dann knapp 5000 Studenten 10.000 m²: den Hörsaal, viele Seminarräume, eine Mensa und ein Café. Alles ist topmodern ausgestattet: Kühldecken, Wlan, Laptopräume. Auch 400 Mitarbeiter-Arbeitsplätze sind untergebracht. „Ziel war es, alles an einem Ort zu bündeln“, sagt Philipp Jereb (Bundesimmobiliengesellschaft). Das soll viel vereinfachen und ist dem Eigentümer weitere 190 Millionen Euro wert. 210 Millionen investierte die BIG schon beim ersten Bauabschnitt, der seit 2017 in Betrieb ist.