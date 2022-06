Warum Arnies E-Hummer auf Steiermark-Besuch war

„Wie gefällt dir die Kraxn?“ Sein Riesen-Vehikel war in Thal noch gar nicht richtig vom Transporter gerollt, als Arnold Schwarzenegger schon bei Peter Urdl anrief. Sein Hummer, übrigens der weltweit einzige, der rein mit Elektroantrieb fährt, war gerade in Oberösterreich beim Service. „Eine tolle Möglichkeit, um das Auto mit dem Powerstrom aus unserer neuen E-Tankstelle vor dem Schwarzenegger-Museum zu versorgen, ehe es wieder in die USA verschifft wird“, lächelt Urdl.