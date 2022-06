Wieder fit: Melissa bereit für Teichalm-Open-Air

Danach Party in der Latschenhütte

Bevor die 31-Jährige mit ihrer Band für einen wahren Hexenkessel sorgen wird, heizen unter anderem Daniel Düsenflitz, die Wolayerseer und Starmania-Kandidat Marco Spiegl die Stimmung an. Auch eine Modenschau der Zillertaler Trachtenwelt, ein Auftritt der Bärntalplattler, jede Menge Kulinarik, Spaß und Unterhaltung warten auf die Tausenden Besucher. Und nach der garantierten Supershow von Melissa wird die Nacht noch zum Tag gemacht – bei der After-Show-Party in der Latschenhütte. Karten für den 9. Juli gibt es übrigens noch via Ö-Ticket.