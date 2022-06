Red Bull: Rauswurf, aber Pilot darf weiterfahren

Teamchef hält an Vips fest

Immerhin: Formel-2-Rennstall Hitech hält an Vips fest. „Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Jüri seinen Platz bei Hitech für den Rest der Saison behalten darf“, teilt Teamchef Oliver Oakes in einem Statement mit. „Indem er die Saison mit Hitech zu Ende fahren kann, hat er die Chance, durch sein Handeln zu demonstrieren, was für ein Mensch er ist.“