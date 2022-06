Rassismus-Eklat! Red Bull feuert Piloten

Als Red-Bull-Junior war der Erste Stammfahrer in der Nachwuchsserie Formel 2, er belegt dort den siebenten Platz in der Gesamtwertung. In der Formel 1 kam er im Mai im ersten Training für den Grand Prix von Spanien für Red Bull zum Einsatz. Die Rennserie verpflichtet die Teams, mindestens zweimal pro Saison einem Nachwuchspiloten in Übungseinheiten eine Chance zu gewähren.