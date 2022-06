Rassismus-Eklat: Jetzt spricht Red-Bull-Pilot!

Der Este soll sich Medien zufolge in einem Stream auf der Internet-Plattform Twitch rassistisch geäußert haben - offenbar habe er das N-Wort verwendet. Red Bull kündigte am Dienstag an, den Vorfall untersuchen zu wollen und suspendierte den Ersatzpiloten. „Als Organisation verurteilen wir Beleidigungen jeglicher Art und haben eine Null-Toleranz-Linie gegenüber rassistischer Sprache und Verhalten“, teilte das Team von Weltmeister Max Verstappen mit.