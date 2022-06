Cameron Diaz gibt ihr Hollywood-Comeback

Diaz und Foxx spielen die Hauptrollen in „Back in Action“. Worum es darin geht, wird noch nicht verraten. Die Regie führt Seth Gordon („Horrible Bosses“), Foxx fungiert nebenher auch als Produzent. Die beiden Schauspieler hatten bislang schon zweimal zusammengearbeitet - 1999 in „An jedem verdammten Samstag“ und 2014 im Remake von „Annie“, was gleichzeitig auch Diaz‘ letzte Rolle war. Denn danach beschloss sie, sich ganz auf ihre Ehe mit Benji Madden und ihre Tochter Raddix (3) zu konzentrieren.