Cameron Diaz: „Musste hart für Mama-Glück kämpfen“

„Ich musste hart dafür kämpfen, Mutter zu werden“, erklärte Cameron Diaz nun im Gespräch mit Kelly Clarkson in deren Show. „Ich hatte nicht das Glück, dass es einfach passiert.“ Was sich die Hollywood-Beauty jedoch auch in diesem Interview nicht entlocken ließ, ist, ob Raddix per Leihmutter zur Welt gekommen ist.