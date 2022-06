Lkw-Anhänger brach aus: Pkw „parkt“ auf Leitplanke

Schock für eine deutsche Autolenkerin (28) und deren Beifahrer am Dienstagnachmittag in Nassereith im Tiroler Bezirk Imst: Ihr Auto wurde von einem Lkw-Anhänger, der in einer Kurve ausgebrochen war, gerammt und auf die Leitschiene geschleudert. Die beiden Insassen erlitten dabei Verletzungen und mussten ins Spital eingeliefert werden.