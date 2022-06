Wohnzimmerkonzerte, Modenschau und Kunst

Das sommerliche Programm in der Villacher Innenstadt ist wieder gespickt mit zahlreichen Highlights. Den Auftakt macht der Keramikmarkt, der am Mittwoch, startet. 40 Tonkünstler aus ganz Österreich werden vier Tage lang in der Innenstadt ihre Kunstwerke präsentieren. Zudem locken die Wohnzimmerkonzerte in den Gastgärten.