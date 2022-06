Kindheitstraum erfüllt: Ein Mann und sein Auto

Knight-Rider-Fan unterwegs

Als Marc Ulm vier Jahre alt war, sah er in den 1980er-Jahren mit dem Vater erstmals die TV-Serie „Knight Rider“. Schon bald reifte in ihm der Wunsch: „In so einem Auto will ich auch fahren.“ Bis zur Erfüllung dauerte es, aber heute ist der K.I.T.T. aus Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Realität. Über eine Facebook-Gruppe stieß der gelernte Tischler und jetzige Außendienst-Mitarbeiter auf andere K.I.T.T.-Fahrer. Mittlerweile sind rund 75 Knight-Rider-Fans aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Holland in einer WhatsApp-Gruppe vereint.