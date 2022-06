Kurioser Ufo-Alarm über der Hohen Wand in NÖ

Ein Spaziergang mit Hund in der Abenddämmerung, zwei helle unidentifizierbare Punkte am Himmel – und schon war für Josef S. am Donnerstag die UFO-Sichtung im Bereich der Hohen Wand im Bezirk Wiener Neustadt perfekt. „Gegen 21 Uhr war ich unterwegs, und die hellen Punkte waren sicher keine Flugzeuge. Irgendwas war da komisch“, so S.