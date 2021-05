Musks Satelliten am Nachthimmel über Österreich

„Verlässliches Internet auch in weniger oder gar nicht besiedelten Gebieten“ verspricht - wie berichtet - das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk. SpaceX will mit dem Projekt „Starlink“ ein weltumspannendes Netzwerk von Internet-Satelliten zur Versorgung entlegener Regionen auf die Beine stellen. Das Starterpaket bietet uns der US-amerikanische Multimilliardär um etwas mehr als 500 Euro pro Jahr an, es kann auch in Österreich bereits bestellt werden und soll 2021 lieferbar sein. Maximalgeschwindigkeit derzeit: 150 Mbit pro Sekunde.